Bakan Yerlikaya: 'Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında'

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.