Bakan Yerlikaya: 'Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan atamalar ile görev yerleri değişen emniyet mensuplarına yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bakan Yerlikaya: 'Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan atamalar ile görev yerleri değişen emniyet mensuplarına yeni görevlerinde başarılar diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.