- Haberler
- Asayiş
- Bakan Yerlikaya: 'Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı'
Bakan Yerlikaya: 'Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gebze’deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı" dedi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ‘gereği yapıldı’ notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Gebze’deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C. de (17) yakalandı."