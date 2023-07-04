Bakan Yerlikaya: 'Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımız terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz ay teröre karşı 43’ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı. Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.