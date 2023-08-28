Bakan Yerlikaya: 'Hepsini adalete teslim edeceğiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin koordinesinde şehit polis Hakan Telli’yi şehit eden suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Hepsini adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kağıthane’de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memuru Hakan Telli’nin intikamının alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise operasyon esnasında çıkan çatışmada D.A. isimli şahsın hayatını kaybettiği ifade edildi. Yaralanan O.A. ve beraberindeki 3 şüphelinin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“O.A. isimli şahsın liderliğindeki ’Anucurlar’ suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiştir. Belirlenen 97 adrese gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet otomatik tabanca, 13 adet ruhsatsız tabanca, 585 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet çelik yelek, 51,11 gram esrar, 5,58 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6,45 gram bonzai, 1 gram eroin, 2 litre 70 ml aseton, 70 ml amonyak, 3 adet hassas terazi, 33 adet uyuşturucu hap ve 22 adet tablet şeklinde uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir.”