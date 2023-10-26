Bakan Yerlikaya: 'Huzurumuza ve güvenliğimize kasteden kim varsa hukuktan aldığımız güçle mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurttaki huzur ve güvenlik tehditlerine karşı hukuksal çerçevede mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüz Kadın Muhtarla Buluşma’ programına katıldı. Yurdun dört bir yanından gelen kadın muhtarlara hitap eden Bakan Yerlikaya, muhtarlığın önemine değinerek, “1829’dan günümüze 194 yıllık bir tarihe sahip muhtarlık kurumumuz, vatandaşlarımızın devletine ihtiyaç duydukları anda çaldıkları ilk kapı olmuştur. Devletimizin şefkat ve hizmet eli olan muhtarlarımız, aynı zamanda semtinin bir ağabeyi, ablası ve kardeşidir. Özellikle kadın muhtarlarımız sevgisiyle, şefkatiyle milletimize hizmeti bambaşka bir noktaya taşır. Her görevde olduğu gibi muhtarlık görevinde de kadınlar işlerini en iyi şekilde yerine getirerek, rol model olmaya devam ediyorlar” dedi.

“Bugün itibarıyla bin 132 kadın muhtarımız ülkemizin gücünü gözler önüne seriyor”

Kadın muhtarların Türkiye için önemli bir güç olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bugün itibarıyla bin 132 kadın muhtarımız ülkemizin gücünü gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 21 yıldır hep muhtarlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Şu ana kadar muhtarlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 52 buluşma gerçekleşti. Bu buluşmalarımıza ülkemizin dört bir yanından toplam 38 bin muhtarımız katıldı. Böylece muhtarlarımız ilk kez dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini doğrudan devletin zirvesine aktarma, paylaşma fırsatı buldu” ifadelerini kullandı.

“2002 yılında 97 lira olan muhtarlık ödeneği 11 bin 402 liraya çıkarıldı”

Muhtarların sorunlarıyla yakından ilgilenmek için birçok faaliyette bulundukları dile getiren Bakan Yerlikaya, “Muhtarlarımız için bakanlığımızın bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığımız kuruldu. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla büyükşehir belediyelerinde ‘Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’, diğer belediyelerde ise ‘Muhtarlık İşleri Müdürlükleri’ hizmete başladı. Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu tayin ettik. Bununla beraber 2002 yılında 97 lira olan muhtarlık ödeneği 11 bin 402 liraya çıkarıldı” şeklinde konuştu.

“Huzurumuza ve güvenliğimize kasteden kim varsa hukuktan aldığımız güçle mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz”

Yurtta güvenliği sağlamak adına her an çalıştıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Huzur, güven önce evde, mahallede başlar. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin huzur ve güven içerisinde olması adına İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personelimizle 81 ilimizin tamamında jandarmamızla, polisimizle, Sahil Güvenliğimizle 365 gün çalışıyoruz. Terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, huzurumuza ve güvenliğimize kasteden kim varsa hukuktan aldığımız güçle mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Önümüzde yerel seçimler var”

Gerçekleştirilecek yerel seçimlerde muhtarların çok önemli bir yere sahip olacağına değinen Bakan Yerlikaya, “Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimde de siz kıymetli muhtarlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Sizlerin gayretleriyle inşallah halkımızın iradesi sandığa yansıyacak, hizmet yolunda yeni bir dönem başlayacak. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhtarlarımızla ülkemizdeki huzurun ve güvenliğin mutlak tesisi noktasında yürüttüğümüz çalışmalara aralıksız devam edeceğiz” dedi.