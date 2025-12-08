Bakan Yerlikaya: 'İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman evladımız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanan İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Emre Albayrak ile ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, Albayrak’ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığını ve şehit olduğunu belirterek, Allah’tan rahmet diledi.

"İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman evladımız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok büyük. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum Şehidimizin makamı ali olsun."