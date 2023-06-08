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- Bakan Yerlikaya: 'Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit olmuştur.'
Bakan Yerlikaya: 'Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit olmuştur.'
Bakan Yerlikaya: 'Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit olmuştur.'
Bakan Yerlikaya: “Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu’ sırasında şehit olmuştur.”