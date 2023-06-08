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- Bakan Yerlikaya: 'Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit olmuştur.'
Bakan Yerlikaya: 'Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit olmuştur.'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya yapmış olduğu paylaşımda, “Milletimizin başı sağ olsun. ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu’ sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’a Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun” ifadelerini kullandı.