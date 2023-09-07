Bakan Yerlikaya: '(Kırklareli'ndeki sel) Bugün de 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklarelinde meydana gelen sel felaketinin ardından bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “5 Eylül Salı günü aşırı yağışlar sonucu Kırklareli’ye bağlı İğneada Sisli Vadisi’nde 16 vatandaşımızın mahsur kaldığı bilgisi alınmıştı. Arama kurtarma ekiplerimizin bölgeye ulaşması sonucu 10 vatandaşımız kurtarılırken, 5 vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün de 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarımız tamamlandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum"

Paylaşımında, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 helikopter ve 1 uçağın katıldığı bilgisini de veren Yerlikaya, “Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve Valimiz bölgedeydi. AFAD, TSK, Jandarma, Polis, Kamu Kurumları ve STK’lardan 946 personel ve 162 araç bölgede görev yaptı” dedi.