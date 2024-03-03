Bakan Yerlikaya: 'Malatya'da 4.4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.