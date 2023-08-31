Bakan Yerlikaya: 'Örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu” dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “4 terörist daha teslim oldu. Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ (bölücü terör örgütü) üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38’e ulaştı. Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.