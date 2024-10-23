Bakan Yerlikaya: 'Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin, 'Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır' dedi.

Bakan Yerlikaya: 'Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’daki tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin, “Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb