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- Bakan Yerlikaya: 'Santa Maria Kilisesindeki ayine katılanlar içinde bulunan C.T., maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti'
Bakan Yerlikaya: 'Santa Maria Kilisesindeki ayine katılanlar içinde bulunan C.T., maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Santa Maria Kilisesindeki saldırıya ilişkin, 'Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Santa Maria Kilisesindeki saldırıya ilişkin, “Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir” dedi.
Bakan Yerlikaya, Santa Maria Kilisesindeki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında saldırıyı kınayan Yerlikaya “Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T., maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.