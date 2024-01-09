Bakan Yerlikaya: 'Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir. Devletimiz milletiyle bir bütün olmuştur. Peki duracak mıyız? Asla” Dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘10 Ocak İdareciler Günü’ vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘Valiler Buluşması’ toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, bulunduğu şehrin kahvehanesinde, parkında, bahçesinde; vatandaşla birlikte bir bardak çay içmeyen, vatandaşın sevinciyle, hüznüyle bir kere bile hemhal olmayan bir valinin asla başarılı olamayacağını kaydetti.

“Hamd olsun bu tehditlerin tamamı yok edildi ve yok edilmeye de devam ediliyor”

Türk milletinin kurduğu cumhuriyetin bir asrı tamamladığını ve bu bir asır içinde Türkiye’nin bekasına, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelen tehditler olduğunu kaydeden Yerlikaya, “Hamd olsun bu tehditlerin tamamı yok edildi ve yok edilmeye de devam ediliyor. Milletimizin zenginliği olarak gördüğümüz farklılıklarını, ayrıştırmaya, çatıştırmaya ve huzursuzluğa sevk etmek isteyen hevesler başarıya ulaşamadı ve inşallah ilelebet de başarıya ulaşamayacak. Binlerce yıllık kardeşliğimiz bu hainliklere geçit vermedi. Dini, dili, rengi her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, bu vatanın asli unsurudur. Bu gerçeği hiçbir güç, hiçbir emel değiştiremez” ifadelerini kullandı.

Saldırılara karşı en güçlü kalkanın devlet ile millet arasında sarsılmaz derecedeki güçlü bağ olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk milletiyle birlikte, Türkiye’yi her alanda yüksek hedeflere ulaştıracak Türkiye Yüzyılı’nı inşa ettiklerini dile getirdi.

“Nihai hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye’dir”

Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda huzur yüzyılı olduğunu kaydeden Yerlikaya, “Huzurun teminatı siz Valilerimizsiniz. 600 bin personeliyle Kara, Mavi ve Siber Vatan’da yılın 365 günü gece gündüz demeden büyük bir inanç azim ve ferasetle çalışan İçişleri Bakanlığı ailesi olarak bizleriz, Hepimiziz. Nihai hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye’dir. Bu hedefe de inşallah; bütün kurumlarımızın, bütün yöneticilerimizin fedakârlık ve üstün gayretleriyle ulaşacağız. Terörle, o hainlerin iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ve suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” diye konuştu.

“Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir”

Yerlikaya, 40 yılı aşkın bir süredir Türk Milletinin kardeşliğine pusu kuran Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) artık kaybettiğini ve kaybetmeye de mahkum olduğunu vurgulayarak, “Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir. Devletimiz milletiyle bir bütün olmuştur. Peki duracak mıyız? Asla. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Nihai hedefimiz; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam etmektir” açıklamasında bulundu.

“Kamu düzeninden ve milletimizin huzurundan bir adım dahi taviz vermeyeceğiz”

Sokaklarda suçta kibirlenen ve şehir eşkıyalığına soyunanların devletin demir yumruğuyla karşılaşacağını kaydeden Bakan Yerlikaya, “Kamu düzeninden ve milletimizin huzurundan bir adım dahi taviz vermeyeceğiz. Biliyorsunuz sabahta hayır vardır. Şafak sökerken de, gün batarken de bu suç örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. İçişleri ailesi olarak birlikte verdiğimiz bu mücadelenin nasıl kararlı bir şekilde sürdüğünü basın da kamuoyu da bilsin istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Zehir tacirlerini teröristlerle eş değer gördüklerini bildiren Yerlikaya, gençleri zehirlemeye cüret edenlerin hayatını zehrettiklerini ve zehrettirmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Göçmen kaçakçıları organizatörlerinin de her an enselerindeyiz”

Yerlikaya, 21. Yüzyıl’ın en ciddi küresel güvenlik sorunlarından birinin de göç meselesi olduğunu belirterek, "Göç meselesine yaklaşımımızı; binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz ve insanlık anlayışımızla şekillendirdik. İnsanı önceleyen, aynı zamanda kamu düzenimizden ve güvenliğimizden taviz vermeyen bir göç anlayışını hayata geçirdik. Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine alsa fırsat vermeyeceğiz. Ülkemize girişi, kalışı ve çıkışı yasal yollardan olmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürüyoruz. Göçmen kaçakçıları organizatörlerinin de her an enselerindeyiz” dedi.