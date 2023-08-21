Bakan Yerlikaya: 'Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suçluların nefesini kesmekte kararlıyız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve ilgili birim yöneticileri ile bir araya gelerek ‘Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bakanlık binasında, bakan yardımcıları, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile ‘Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suçluların nefesini kesmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.