Bakan Yerlikaya: 'Yüz tanımalı yaka kamera sistemi getirilecek'

Edirne’de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Devriye araçlarımıza yüz tanımalı kamera sistemi de geliyor. Biz bu yıl bu uygulamaya başladık. 2025 yılının sonunda emniyet, jandarma hatta sahil güvenliğimizde denetimlerimizde personellerimizin yakasında yüz tanımalı ASELSAN’ın yaptığı kameralardan faydalanalım istiyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında Edirne’de 1 Haziran 2023-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bazı operasyon başlıklarıyla ilgili bilgiler ve verileri paylaştı. Yapılan toplantıda Edirne’deki asayiş suçlarıyla ilgili emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten bilgi alan Bakan Yerlikaya, 1 Ocak ve 31 Temmuz 2024 olmak üzere yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen başarılı çalışmaları anlattı.

Edirne’de kaçakçılıkla ilgili operasyonların da devam ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, kaçakçılıkla ilgili şu ana kadar 125 milyon lira vergi kaybını önlediklerini ve 13 kişinin tutuklandığını, 13 kişiye de adli kontrol yapıldığını vurguladı. Hudut birlikleriyle birlikte önemli hizmetler verdiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, onlara yardımcı olmak üzere 293 kilometrelik hudut sınırında 1 temelli jandarma taburu ve 2 geçici tabur getirdiklerini aktardı.

"Personel sayısı artacak, yüz tanımalı yaka kamera sistemi getirilecek"

Trafik ve önleyici devriye sayılarını artıracaklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, "Deniz liman şube müdürlüğümüzü kurduk. Burada ki trafik devriye ve önleyici devriye sayılarımızı artırıyoruz. Yakın zaman sonra mezun olacak 6 bin 700 civarındaki genç polislerimizden en az 200-250 polisimizi buraya göndereceğiz. Ve bu polislerimizi 111 araç ile değerli hale getireceğiz. Trafik devriye sayımızı en az 2 buçuk kat arttıracağız. Bu destekleri jandarmamıza da vereceğiz. Devriye araçlarımıza yüz tanımalı kamera sistemi de geliyor. Biz bu yıl bu uygulamaya başladık. 2025 yılının sonunda emniyet, jandarma hatta sahil güvenliğimizde denetimlerimizde personellerimizin yakasında yüz tanımalı ASELSAN’ın yaptığı kameralardan faydalanalım istiyoruz. Bunu isteme sebebimiz geri dönük 30 gün boyunca vatandaşlarımız ile olan diyalogumuz kayıt altında olsun" ifadelerini kullandı.

Edirne’de Vali Yunus Sezer koordinatörlüğünde güvenlik birimleri, hudut birlikleri, başsavcılık ve tüm devlet kurumlarının bir uyum ve ahenk içerisinde çalıştığını gördüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, bu mücadele sayesinde 293 kilometrelik hudut sınırında göç transit rotasını değiştirdiklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, Hem teknoloji olarak yapacakları yeni yatırımlarla, hem yeni personel ve araç takviyesiyle beraber var olan bu uyum ve hizmet heyecanını çok daha ileriye götürmeye kararlı olduklarını söyledi.