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- Bakan Yerlikaya, 10 ilin valisiyle 'Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı' yaptı
Bakan Yerlikaya, 10 ilin valisiyle 'Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı' yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen 10 ilin valileri ve AFAD il müdürleriyle Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen 10 ilin valileri ve AFAD il müdürleriyle "Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “AFAD Başkanlığımızda selden etkilenen 10 ilimizin valileri ve AFAD il müdürlerimizle ’Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı’ düzenledik. Halkımızın huzuru ve güvenliği için bilimin ışığında çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.