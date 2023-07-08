Bakan Yerlikaya 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildiği duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildiğini belirtti.

Yapılan operasyonlar çerçevesinde 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi ve 73 kilogram toz esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili 15 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin süreceğini vurgulayarak uyuşturucu tacirlerine asla geçit verilmeyeceğini ifade etti.