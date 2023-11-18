Bakan Yerlikaya, AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Yerlikaya, AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
Editör
EditörEditör
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığa bağlı AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yerlikaya, “Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte ‘Değerlendirme Toplantımızı’ gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman