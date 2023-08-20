Bakan Yerlikaya AFAD yöneticileri ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD yöneticileri ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, AFAD yöneticileriyle İçişleri Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “6 Şubat tarihinde meydana gelen Asrın Felaketi sonrası deprem bölgelerinde 6 ay boyunca görev yapacak ve gönüllülük esasına göre belirlediğimiz 96 AFAD görevlisi ve yöneticimizle bir araya geldik. Toplantıdaki arkadaşlarımızın her biri deprem bölgelerine gönüllü olarak gitmek isteyen arkadaşlar. Bakanınız olarak size teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde oradaki hizmetlerimiz daha da hızlanacak daha da bereketlenecek.” ifadelerine yer verdi.