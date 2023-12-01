Bakan Yerlikaya ATO Meclis Toplantısı'na katıldı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 29. Dönem Kasım Ayı Olağan Müşterek Meclis Toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla yapıldı.

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in yönettiği Ankara Ticaret Odası Kasım Ayı Olağan Müşterek Meclis Toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla yapıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın da katıldığı toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu, Komite ve Meclis üyeleri yer aldı. Toplantıya katılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ATO Meclis ve Komite üyelerine bir sunum yaptı.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, ticaret, sanayi, turizm hangi konu olursa olsun gelişmek için huzur ve güvenlik zeminine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar huzur ve güven tesis edilmiş durumda. Dünyanın birçok bölgesinde ve yakın coğrafyamızda sıkıntılı süreçler yaşanırken ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, zatıâlinizin bakanlığında güvenli bir liman, bir huzur adası olarak varlığını sürdürüyor. Ülkemizde güven ve huzurun eminliği içinde işimizi yapıyor, ekonomimize katkı sağlamak üzere çalışıyoruz" dedi.

Türkiye’nin sancılı bir coğrafyanın ortasında yer aldığını ifade eden Baran, birbirinden farklı terör yapılanmalarından, komşu ülkelerdeki sıkıntılara kadar yaşanan her türlü konunun, ülkenin iç huzurunu ve güvenliğini etkilediğini söyledi. Baran, "Biz, vatan topraklarını bölmek isteyen teröristlerle, organize suç çeteleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, kaçakçılarla, dolandırıcılarla mücadele edildiğini biliyor, bu güvenle dükkanımızın kapısını açıyoruz. Millet olarak geleceğe güven ve umutla bakıyor, tüm odağımızı, enerjimizi işimizi geliştirmeye, gece gündüz demeden çalışmaya çeviriyoruz" diye konuştu.

ATO Meclis Toplantısı’na katılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de Komite ve Meclis üyelerine, “Finansmana Erişimde Sermaye Piyasaları İmkânları” başlıklı bir sunum yaptı. Gönül yaptığı sunumda, reel sektör için sermaye piyasalarında finansman kaynağı çeşitliliği, sermaye piyasalarından finansmanda kolektif yatırım kuruluşlarının rolü, halka arz yöntemleri, halka açılmanın faydaları, halka açılma süreci konularına değindi.

ATO Meclis Toplantısı’na ATO Meclis Başkan Yardımcıları Vecdet Fehmi Şendil, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Ahmet Akça, Halil İlik, Naki Demir, Nihat Uysallı, Ömer Çağlar Yılmaz, Yasin Özyolu, ATO Meclis Divan Katibi Ayşe Nilay Çelik ile çok sayıda ATO Meclis ve Komite üyesi katıldı.