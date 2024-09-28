Bakan Yerlikaya duyurdu: Serhat Akın'a silahlı saldırı gerçekleştiren 4 şüpheliden 2'si yakalandı

Futbol yorumcusu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren zanlıların kimlik bilgileri tespit edildi. Olayı gerçekleştiren 4 saldırgandan 2'si gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Serhat Akın'a silahlı saldırı gerçekleştiren 4 şüpheliden 2'si yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Futbol yorumcusu ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren zanlıların kimlik bilgileri tespit edildi. Olayı gerçekleştiren 4 saldırgandan 2’si gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi’nde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E.Ü., M.A., O.D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir” dedi.

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