Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Orkinos-Bulut' operasyonunda 234 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ülke ile yürütülen işbirliği çerçevesinde, aralarında Türkiye’nin yer aldığı 5 ülkedeki ‘Orkinos-Bulut’ isimli uluslararası narkotik operasyonunda, 9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta düzenlediği basın toplasında, uluslararası uyuşturucu tacirlerine yönelik icra edilen ‘Orkinos - Bulut’ operasyonunda Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran ile işbirliği yapıldığını bildirdi. Yerlikaya; Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey elebaşının yakalandığını açıkladı.

"Diğer ülkelerin polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı"

Operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün sabah saatlerinde çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan, organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelikti. Bu operasyonu; Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul merkezli 20 ilimiz; Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL), Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’da bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Ayrıca bu operasyonda, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı" dedi.

"Hedefimizde 4 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı"

Belirledikleri 4 farklı uyuşturucu çetesi olduklarını aktaran Yerlikaya, "Orkinos-Bulut operasyonumuz kapsamında, hedefimizde 4 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa’ya: Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden ’skank’ ve Avrupa ülkeleri üzerinden ’ekstazi’ maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik. Ayrıca bu suç örgütlerinin, Avrupa ülkelerine uyuşturucu üretiminde kullandıkları, uzak doğu menşeli ara kimyasalların sevkiyatını gerçekleştirdiklerini tespit ettik" ifadelerine yer verdi.

"21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular"

Şüphelilerin 21 tondan fazla uyuşturucudan sorumlu olduklarını aktaran Bakan Yerlikaya, "Belirlediğimiz hedef şahıslar, ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular. Bu suç örgütlerinin ‘uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın’ yanı sıra, ‘kasten adam öldürme’ ‘ateşli silahla yaralama’ ‘adam kaçırma’ ’hürriyeti tahdit ve eziyet’ ‘yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama’ ile ‘şantaj’ gibi suçları işlediklerini belirledik" şeklinde konuştu.

"234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı"

İcra edilen operasyonda, 9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey elebaşının yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Uluslararası organize suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz, eş zamanlı operasyonlarla bu sabah 9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10’u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında hala devam ediyor. Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik, yaklaşık 13 milyar Türk lirası değerindeki

mal varlığına el koyduk" dedi.

"Peşinde olduğumuz suç örgütlerinin kullandığı iletişim şifre yapılarını çözdük"

Operasyonun titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Bakan Yerlikaya, "Bu operasyon için ekiplerimiz 8 ay boyunca tüm çalışmalarını büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yürüttüler. Peşinde olduğumuz suç örgütlerinin kullandığı iletişim şifre yapılarını çözdük. Teknik ve fiziki takip yaptık. Attıkları her adımı biz de adım adım takip ettik. Uyguladıkları yöntemlerini deşifre ettik. Sonuçta ise uyuşturucu ağlarından, kullandıkları güzergahlara, para aklama yöntemlerinden, kimlerle iletişimde olduklarına kadar hepsini ortaya çıkardık" diye konuştu.

"Ülkemiz, sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesinde de, dünyada da ‘suçla mücadelede’ ‘oyun kurucu’ bir ülkedir"

Türkiye’nin suç ve suçlarla mücadelesindeki kararlı duruşuna değinen Bakan Yerlikaya, "Türkiye ile beraber 5 ülkede, eşzamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlar sınır ötesi suçlarda sınır tanımadığımızı açıkça göstermektedir. Son yaptığımız bu operasyon dahi, Türkiye’nin sadece sınırları içinde değil, küresel düzeyde de, suçun karşısında, nasıl bir irade ortaya koyduğunu bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz, sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesinde de, dünyada da ‘suçla mücadelede ’oyun kurucu’ bir ülkedir." Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki; hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Aziz milletimizin huzuruna kast eden her yapının peşine düşeceğimizi ve onları saklandıkları o karanlık deliklerde dahi bulup çıkaracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.