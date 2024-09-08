Bakan Yerlikaya kayıp Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya kayıp Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’tan bu yana aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb