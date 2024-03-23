Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda Sakarya'da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 24 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Bu operasyon çerçevesinde Sakarya'da da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda Sakarya'da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 24 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Bu operasyon çerçevesinde Sakarya’da da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Sakarya’nın da bulunduğu toplam 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde Sakarya’da da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

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