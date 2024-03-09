Bakan Yerlikaya'ya, Tekirdağ'da yoğun ilgi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da yoğun ilgiyle karşılandı.

Bakan Yerlikaya'ya, Tekirdağ'da yoğun ilgi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ’da yoğun ilgiyle karşılandı.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk ziyaretini Tekirdağ Valiliğine yaptı. Daha önce Tekirdağ Valisi de olan Bakan Yerlikaya, burada yoğun bir ilgiyle karşılandı. Yerlikaya kendisini karşılamaya gelen herkesle tek tek tokalaştıktan sonra Valilik makamına geçti.

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Valilik ziyaretinden sonra Bakan Yerlikaya Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret etti.