Bakan Yerlikaya, yurt genelinde 3 bin 966 okul servisi aracına cezai işlem uygulandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde denetlenen 112 bin 241 okul servisi aracından 3 bin 966’sına ceza kesildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından gerçekleştirilen uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerimiz hassasiyetle devam ediyor. 11-22 Eylül tarihleri arasında: Ülkemiz genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi. Bu araçlardan 3 bin 996’sına ceza kesildi. Aynı tarihler arasında İstanbul’da ise 5 bin 863 servis aracı denetlendi. Bu araçlardan 403’üne ceza kesildi. Okul servisi sürücülerimiz, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz. Araçlarımızın bakımını ihmal etmeyin. Eksiksiz yola çıkmayalım. Hız ve trafik kurallarına uyalım” ifadelerine yer verdi.