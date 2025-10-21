Bakan Yumaklı: '1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğin ilk ayağında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Salonu’nda ’Milli Ağaçlandırma Günü Kampanyasına İlişkin Basın Toplantısı’ gerçekleştirildi. ‘Yeşil Vatan Seferberliği’ çağrısı yapılan toplantıya Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve davetliler katıldı. Yumaklı, 1 yıl içerisinde 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedeflediklerini duyurdu. Seferberliğin ilk ayağının ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olacağını açıkladı.

"Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık"

Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumun toprakla buluştuğunu belirten Yumaklı, "Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Böylece ülkemiz yüzölçümünün yüzde 30’u ormanlarla kaplı hale geldi. Türkiye, yaptığı bu çalışmalarla dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke içine girdi. Önleme, söndürme ve rehabilite etme üzerine kurulu stratejimizle; İHA’lardan, akıllı gözetleme kulelerinden yapay zeka destekli modellemelere kadar; birçok yöntemle ormanlarımızı koruyoruz. Haziran ayı başından eylül ayı sonuna kadar orman yangınları, bütün dünyada yer buldu. Ülkemizde orman yangınlarının yüzde 96’sı insan kaynaklı olarak meydana geldi. Bu yıl şu ana kadar, 2 bin 982’si orman ve 4 bin 110’u orman dışı olmak üzere, toplam 7 bin 92 yangınla mücadele ettik. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde çıkan yangınlar, durumun ne denli ciddi olduğunu ortaya koymuş oldu. Avrupa genelinde ise tablo daha çarpıcı. 1 milyon hektarın üzerinde alan orman yangınlarından etkilenmiştir. Bu rakam geçen yılın tam 3 katıdır. Bu tablo, iklim değişikliğiyle birlikte, yangın tehdidinin tüm dünyayı daha fazla etkilediğini ortaya koymaktadır. Toplam orman alanı içinde yanan alanlara baktığımızda; Avrupa ülkeleri, Amerika ve Kanada ile kıyaslandığında ülkemiz ikinci sırada yer almakta. Verilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu görmek mümkün" diye konuştu.

"1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz"

Anayasanın 169. Maddesi’nin yanan orman alanları yeniden ağaçlandırma sorumluluğu verdiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Yanan orman alanları imara açılamaz. Orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Biz de yanan alanlarda bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırma faaliyetlerine başlıyoruz. Biz yaz boyunca şunu söyledik, 15 Ekim’e kadar yangınlar için teyakkuzda olacağız. Artık bugünden itibaren de Yeşil Vatan’ın yeşilini daha da artırmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün ilan ettiği üzere, ülke sathında bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Bu seferberlikte bütün vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektöre, yani 86 milyona görev düşüyor. Hem bireysel hem kurumsal olarak yapacağımız faaliyetlerle, bu seferberliği 1 yıl boyunca sürdüreceğiz. 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğin ilk ayağında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü var. 11 Kasım’da 81 il 922 ilçede fidan dikim alanlarında 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz. 2019 yılındaki 11 Kasım’da 13,8 milyon fidan dikerek, bir günde en fazla fiden dikme rekorumuzu kırmıştık. Bu yıl bu rakamı aşmak da ikinci bir hedefimiz olacak" şeklinde konuştu.

"Gazze soykırımındaki 68 bin şehit için Gazze Hatıra Ormanı kuracağız"

Bakan Yumaklı, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Seferberliğimizin ikinci ayağını ise; 11 Kasım sonrasındaki faaliyetlerimiz oluşturacak. Bu kapsamda; bu yıl yangınla mücadelede şehit olan kahramanlarımız anısına 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları kuruyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 11 ilde hatıra ormanları oluşturuyoruz. 81 ilimizde Aile Yılı Ormanları yapıyoruz. Gazze soykırımındaki 68 bin şehit için Gazze Hatıra Ormanı kuracağız. Kızılay ile yaptığımız ‘1 kan verene 3 fidan’ kampanyası kapsamında 4,5 milyon fidan dikeceğiz. Basketbol Federasyonumuz ile imzaladığımız ‘Her basket Bir Fidan’ protokolü kapsamında fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Benzer iş birliği yine Futbol Federasyonumuzla 11 Kasım ve sonrası için yapılacak etkinliklerle hayata geçmiş olacak."

Geleceğe Nefes mobil uygulaması

Vatandaşlar, kurumlar ve firmalar ‘gelecegenefes.gov.tr’ adresinden fidan sahiplenmeye ve ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşabiliyor. Bu sahiplenme ile herkes, ‘Yeşil Vatan’ın bir parçası olduğunu tescillemiş oluyor. Sitede, illere göre sahiplenilen fidan sayılarını gösteren harita sürekli güncelleniyor. Fidan bağışında bulunanlar, bağış sertifikalarını diledikleri kişilere hediye edebiliyor. Ayrıca firmalar da paydaşları, çalışanları veya müşterileri adına bu uygulama üzerinden ‘Yeşil Vatan’a katkıda bulunabiliyor.