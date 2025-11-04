Bakan Yumaklı: '2025 yılının 9 ayında Kamboçya'ya gerçekleştirdiğimiz tarım ürünleri ihracatımız yüzde 30 artmıştır'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım alanındaki ticaretimiz, son 5 yılda yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme göstermiştir. 2025 yılının 9 ayında Kamboçya’ya gerçekleştirdiğimiz tarım ürünleri ihracatımız yüzde 30 artmıştır" dedi.

Türkiye ile Kamboçya Karma Ekonomik Kurulu Toplantısı Protokol İmza Töreni, Devlet Su İşleri’nde (DSİ) gerçekleştirildi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul, Türk ve Kamboçyalı heyet katıldı. Tören, açılış konuşmaları ile başladı.

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı bir artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "2024 yılı itibarıyla ikili ticaretimiz 330 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu, 2023 yılına göre yüzde 38’lik bir artışı temsil etmektedir. Ancak mevcut hacim, sahip olduğumuz potansiyelin henüz altında kalmaktadır. Türkiye ekonomisi son 20 çeyrektir kesintisiz büyümektedir ve bu çerçevede 2024 yılında yüzde 3,2 büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmuştur. Kamboçya, pandemi dönemi öncesi en hızlı gelişen, pandemi sonrasında ise en hızlı toparlanan ekonomiler arasında yer almıştır. Bu verileri gelişim dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olarak görüyoruz. Ayrıca, Kamboçya ürünlerinin bazı gelişmiş ülke pazarlarına tercihli giriş imkanlarının Türk yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunabileceğini görüyoruz. Diğer yandan, tarım alanındaki ticaretimiz, son 5 yılda yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme göstermiştir. 2025 yılının 9 ayında Kamboçya’ya gerçekleştirdiğimiz tarım ürünleri ihracatımız yüzde 30 artmıştır. Bu veriler, tarım ve gıda sektörlerinde iş birliğimizin derinleştirilmesi için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Ayrıca, Kamboçya’nın pirinç, kauçuk ve tropikal meyve gibi tarımsal ürünlerdeki üretim kapasitesi ile Türkiye’nin modern tarım teknolojileri konusundaki birikimi, birbirini tamamlamaktadır" diye konuştu.

"Yeni fikirleri, önerileri değerlendirmeye, desteklemeye ve işbirliğimizi güçlendirecek adımları birlikte atmaya hazırız"

Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4’üncü Dönem Toplantısı’na dair konuşan Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün imzaladığımız protokol çerçevesinde, gıda işleme, tarım makinaları, tekstil makinaları, savunma sanayi, mühendislik gibi alanlarda karşılıklı iş, yatırım ve işbirliğine dayalı projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Özel sektörlerimiz arasındaki temasları artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumlarımızı harekete geçirmeye hazırız. Görüşmelerimizde tarım, sanayi, ticaret, ulaştırma, yatırımlar, KOBİ’ler, dijitalleşme, eğitim ve teknik iş birliği gibi birçok konuda somut iş birliği alanlarını da değerlendirdik. Özellikle KOBİ’lerimiz arasında kurulacak bağların, istihdamı artıran ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen nitelikte olacağına inanıyoruz. Ayrıca, Kamboçya’nın da üyesi olduğu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık gibi ekonomik yapılarla yakın çalışmayı arzu ediyor; bu platformlar üzerinden Türkiye-Kamboçya iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyonu mekanizmasının daha etkin işlemesi adına düzenli aralıklarla toplanmayı, iş forumlarını artırmayı ve sektörel eşleştirme programları uygulamayı planlıyoruz. 2026 yılında Türkiye’de düzenlemeyi öngördüğümüz Türkiye-Kamboçya İş ve Yatırım Forumu’nun bu anlamda önemli bir platform olacağına inanıyoruz. Bugün imzaladığımız Protokolün yanı sıra, önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek yeni fikirleri, önerileri değerlendirmeye, desteklemeye ve işbirliğimizi güçlendirecek adımları birlikte atmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Tören sonunda ise iki bakan arasında hazırlanan protokol imzalandı ve ardından karşılıklı hediyeleşme gerçekleşti.