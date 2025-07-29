Bakan Yumaklı: '4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı kontrol altına alındı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da bulunan Yangın Yönetim Merkezi’nde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 4 ilde gerçekleşen 5 yangının kontrol altına alındığını açıklarken, aynı zamanda son 24 saatte toplam 55 yangının çıktığını, 55 yangının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

"4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı"

Son 24 saatte ülkede 55 yangının çıktığını belirten Bakan Yumaklı, "Bunların içerisinde de büyüme potansiyeli olan yangınlardan ilki; Karabük Safranbolu’daki yangına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi’ndeki bir yangındı. Blok ormanların olduğu, ulaşılması nispeten güç olan yerlerin olduğu bir bölgedeydi. Arkadaşlarımız diğer yangından ekiplerin hızlı gelmesi, gece boyu yaptıkları müdahalelerle tamamen kontrol altına aldık. Diğeri ise Uşak Banaz’da Millipark mevkisindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık. Devam eden diğer yangınlara da hem havadan hem karadan müdahaleler devam etti. Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Bursa Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alındı bilgilerini vermiştik. Tamamen kontrol altına alındı bilgisini şu an veriyorum. Barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındı bilgisini bugün vermeyi tercih ettik. 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı kontrol altına alındı. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"Şu anda sadece Bursa Harmancık’taki yangın devam ediyor"

Yumaklı, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda ülkemizde devam eden sadece 1 yangın var. O da Bursa Harmancık yangını. Burada önceki günlerde sabah saatlerinde sis ve duman hava araçlarımızı çalıştırmakta biraz zorlanmıştık. Bu sabah yine öyleydi ancak arkadaşlarımız hem havadan hem de karadan müdahalelere devam ediyorlar. Alanın tamamı ekiplerimiz tarafından yollar açılmak suretiyle arazözlerimizin konuşlandırılmasıyla çevrelenmiş durumda. Toplam 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor. Çalışmalar iyiye gidiyor. Önümüzdeki saatlerde, gelen raporlar doğrultusunda güzel haberleri kamuoyumuzla paylaşmış olacağız."