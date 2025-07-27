Bakan Yumaklı: 'Bursa için akşam üstü güzel haberler verebiliriz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Karahıdır Mahallesi’nde 170 hanede. 708 vatandan, İğdir Mahallesi’nde 220 hanede 600 vatandaş, Avdancık Mahallesi’nde 90 hanede 457 vatandaşımız olmak üzere toplam 3 mahallede 480 hanede bin 765 vatandaşımız güvenli bölgeye alındı. İnşallah olağanüstü bir hava şartı olmazsa yani bir rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşamüstüne doğru bize daha güzel haberler verebilecek" dedi.

Bursa’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopter ile Gürsu’daki yangın bölgesini havadan inceledikten sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi’nden son durumlarla ilgili bilgi aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa milletvekilleri ve görevli personelle birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmalarına devam ettiğimiz Mersin Silifke ve Antalya Serik bölgelerindeki yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yine dün akşam ikinci yangın olarak söylediğimiz Uşak Sivaslı’da da yangına gece boyunca arkadaşlarımız müdahalesini yaptı. Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yine büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz ve soğutma çalışmalarına devam eden Antalya Gazipaşa var. Bu yangında da yine tedbir amaçlı soğutmaya devam ediyoruz. Yangın söndürüldükten sonra bile en ufak bir rüzgarda inanılmaz aşırı bir sıcaklıkla tekrar alevlenmeler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bugüne kadar söndürdüğümüz bütün alanlarda neredeyse tamamında devam eden soğutma çalışmaları var. Bunlar bazen günler duruma göre arazi şartlarına göre haftalar sürebiliyor" dedi.

"Akşam üstüne doğru Bursa için güzel haberler alabiliriz"

Bursa’da da ilk Harmancık ilçesi Yakuplar Mahallesinde yangının başladığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Orada arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptı. Yangının önünü kesmek için gerçekten inanılmaz bir gayret gösterdi. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı. Halihazırda devam eden arazi şartları sebebiyle kırıklar, kanyonlar, derin vadiler ve dik uçurumların olduğu Karabük Safranbolu yangınımız devam ediyor. Yine biraz önce bizim de üzerinde 1,5 saatlik bir koordinasyon yaptığımız Bursa Kestel’deki yangın da devam ediyor. Ancak bunun durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Şunun için tütmeler görülebilir. Birkaç farklı noktaya arkadaşlarımız odaklanmış durumda. İnşallah olağanüstü bir hava şartı olmazsa yani bir rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşamüstüne doğru bize daha güzel haberler verebilecek. Yine diğeri de Kahramanmaraş’taki yangın, taşlık, kayalık ve ulaşılması zor bir yer olan yangınla ilgili de arkadaşlarımız gece boyu devam etti. Bugün de devam edecekler" diye konuştu.

"Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahallelerindeki 480 hanede bin 765 vatandaşımız güvenli bölgeye alındı"

Bursa’da Ben biraz Kestel ilçesindeki yangınla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Yangın 26 Temmuz saat 17.40’ta başlayan yangına hava kararıncaya kadar hem havadan hem de karadan müdahale ettik. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar hava müdahaleleri başladı. Biraz önce söylediğim gibi rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması bekleniyor. Bu duruma karşı da arkadaşlar tedbirlerini almış durumda. Yine burada hali hazırda şu anda havada 6 uçak, 4 helikopter, bunların 2 uçak ağır sınıf, 2 helikopter de ağır sınıf olarak bilinen hava araçlarıdır. Odaklandığımız noktalara çalışmaya devam ediyorlar. 694 kara aracımız var. Bin 1961 personelde alevlerle mücadelesi devam ediyor. Karahıdır Mahallesi’nde 170 hanede. 708 vatandan, İğdir Mahallesi’nde 220 hanede 600 vatandaş, Avdancık Mahallesi’nde 90 hanede 457 vatandaşımız olmak üzere toplam 3 mahallede 480 hanede bin 765 vatandaşımız güvenli bölgeye alındı" dedi.

"Safranbolu’da 19 köye bağlı 57 mahallede 928 ev ve bin 839 vatandaşımız AFAD tarafından güvenli alana alındı"

Karabük Safranbolu’yla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, "Burada gece boyu müdahale devam etti. Ancak orada sis ve duman bulutu tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Arkadaşlarımız açık havanın olduğu anlarda, lokal olarak yaklaşabildiği yerlere hava araçlarının sevk ediyor. Karadan müdahaleye devam ediyorlar. Gün içerisinde orada da 3 uçak, 16 helikopterle, 389 araç, bin 386 personelle müdahaleye devam edeceğiz. Dikkat ediyorsanız Bursa Kestel’deki müdahale araçlarıyla Safranbolu Karabük Safranbolu’daki müdahale araçları birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi şartlarda kullanamazsınız. Hangi coğrafi şartlar, hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya onları sevk edersiniz. Safranbolu’da da 19 köye bağlı 57 mahallede 928 ev ve bin 839 vatandaşımız AFAD tarafından güvenli alana alındı" dedi.

"Sadece 1 günde 84 yangına müdahale ettik. 15 Ekim’e kadar çok dikkatli olmalıyız"

Bu ülke bizim ve biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için bize verilen görevler ve imkanları kullandıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Burada kurumların koordinasyonu ve eş güdümü son derece önemli. Bugüne kadarki bütün yangınlarda olduğu gibi Bursa’da da bunun en güzel örneğini gördük. Ben buradan Bursalı bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz dün Türkiye genelinde 36’sı ormanlık, 48’i orman dışı alan olmak üzere 84 yangına müdahale etti. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da 2 gün sonra, 3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için 15 Ekim’e kadar sadece biz değil, bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hep söylediğimiz gibi en maliyetsiz, en kolay ve hiç bedeli olmayan yangın söndürme metodu onun çıkmamasını sağlamaktır. Ülkemizin kaynaklarını, doğal güzelliklerini, havasını, suyunu, toprağını, biyo çeşitliliğini o ekosistemde yaşayan canlıları yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor. Türkiye’nin hangi noktasında, hangi parçasında ne olacağını şimdiden bilemeyiz. Ama bütün vatandaşlarımızın bu manada bu hassasiyetle destek olmalarını özellikle istirham ediyorum. Bugün Pazar olması hasabiyle insanlar evlerinde olacak. Ancak sıcak olması sebebiyle de çok kuvvetle muhtemel piknik alanlarına gidilecek. Lütfen, kapalı alanların dışında ateş yakmayalım. Piknik alanlarında bir şey bir ateş yakmadan da onun keyfini çıkarabiliriz. Çünkü, çok küçücük bir kıvılcım işte dün akşamdan bu yana bütün herkes neler olabileceğini gördü" dedi.

"Yangın tehlikesi olan bölgelerimiz var"

Bakan Yumaklı, yaşanabilecek olumsuzlukların konumunu ise şu şekilde açıkladı;

"Büyük risk teşkil eden kıyı kesimlerimiz başta olmak üzere bugün Marmara’nın güneyi, Ege’nin de kuzeyi, Batı Karadeniz, hatta Ege’nin içini de söyleyebilirim. Riskli görünüyor. Bizler bütün imkanlarımızı, bütün konumlandırmalarımızı bu noktaya yapmış durumdayız. Ancak dediğim gibi bir yerden bir yere cebimizde uçak, cebimizde arazöz yok. Bir yerden bir yere gidene kadar hele bir de rüzgar varsa sizin onu kontrol altına almanız saatler alıyor. Hatta günler alabiliyor. 86 milyon vatandaşımızdan bu hassasiyetle yaklaşmalarını özellikle istirham ediyorum. En ufak bir duman ateşle ilgili bir husus tespit ettiğinizde lütfen ettiği lütfen 112’yi arayın. Oradaki arkadaşlarımız. Hızlı bir şekilde bütün görevlilerin eee intikal etmesini sağlayacaktır. Ben dualarıyla bizlere destek olan bütün vatandaşlarımıza da hassaten çok teşekkür ediyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "İnşallah bu gayretlerle beraber, buradaki yangını beraberce söndürmüş oluruz. Burada hizmet eden bütün kardeşlerimize, başta orman idaresi olmak üzere belediyelerimize, kamu kuruluşlarımıza, yine vatandaşlarımız 2 tonluk traktörleriyle sahadaydı. Allah daha beterinden saklasın" dedi.