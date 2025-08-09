Bakan Yumaklı: 'Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları kontrol altına alınmıştır'

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil vatanı korumak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor."