Bakan Yumaklı: 'Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler çerçevesindeki ilk türbin döndürme işlemini başlattıklarını belirterek, "Dünyanın 5’inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 275 metre ile Türkiye’nin 1’inci, dünyanın ise 5’inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda ve HES’te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler çerçevesindeki ilk türbin döndürme işlemini başlattıklarını bildirdi.

Mühendislerin test denemelerini titizlikle takip ettiğini hatırlatan Yumaklı, "Dünyanın 5’inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2,1 milyar metreküp su depolayacak Yusufeli Barajı ve HES’in devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacak. 2 buçuk milyon kişinin enerji ihtiyacının karşılanacağı barajda, 15 Eylül itibarıyla su seviyesi 699,12 kotuna, su yüksekliği 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 1 milyar 697 milyon metreküpe ulaştı.