Bakan Yumaklı: 'Eceabat ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangını kontrol altına alındı' dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangını kontrol altına alındı” dedi.
Bakan Yumaklı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale’nin Merkez ilçesinde dün başlayan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek.” ifadelerini kullandı.