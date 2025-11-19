Bakan Yumaklı: '(ESK'nın şirketlere ucuza et sattığı iddiası) O belgelerin hepsini kontrol edin, bakın. Öyle olmadığını göreceksiniz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) ucuza getirdiği etleri şirketlere sattığı iddiaları ile ilgili, "Ben onları iddialarını ispata davet ediyorum. O belgelerin hepsini kontrol edin, bakın. Öyle olmadığını görecesiniz" dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) ucuza getirdiği etleri şirketlere sattığı iddiaları ile ilgili soru üzerine Bakan Yumaklı, "İddia edenler iddialarını ispat etmekle mükelleftir. Herhalde bakışları başka bir yere çevirmek için bunu yapıyorlar. Ben onları iddialarını ispata davet ediyorum. O belgelerin hepsini kontrol edin, bakın. Öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. Açıklamalar yapıldı, onun dışında söyleyebileceğimiz bir şey yok. Onlar iddialarını ispat etsinler" diye konuştu.