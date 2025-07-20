Bakan Yumaklı: 'Sıcaklıkların artması, nem oranının düşmesi orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artması, nem oranının yüzde 20’nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması, orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor" dedi.

Bakan Yumaklı, gelecek haftalarda sıcaklıkların artması ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile uyarılarda bulundu. Yumaklı, meteorolojik verilere göre gelecek hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ile 12 derece artacağını, nem oranının ise yüzde 20’nin altına düşeceğini açıkladı. Aynı zamanda bu şartlarda orman yangını riskinin en üst seviyelere çıkacağını de belirtti.

"Sıcaklıkların artması, nem oranının düşmesi orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor"

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Meteorolojik veriler doğrultusunda önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artması, nem oranının yüzde 20’nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması, orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor. Orman yangınlarına sebebiyet vermenin, vatana kurşun sıkmaktan farkı olmadığını her fırsatta vurguluyoruz. Biz, tarihimizin en güçlü hava-kara filosu ve orman kahramanlarımızla Yeşil Vatan’ı var gücümüzle savunmaya devam edeceğiz. Bu hayati mücadelede, vatandaşlarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstermesini önemle rica ediyoruz."

Yumaklı; anız yakılmaması gerektiğini, ormanlık alanlarda ateş yakılmamasını ve sigara izmaritinin yere atılmaması konularında tekrardan uyarıda bulundu. Aynı zamanda Bakan Yumaklı; atıkların doğaya değil, çöp kutularına atılmasını, tarım makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulundurulmasını ve en küçük bir duman görüldüğünde dahi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini vurguladı.