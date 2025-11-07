Bakan Yumaklı: 'Tarım sektörümüzün gelişiminde de bilimsel bilginin gücünü toprağın bereketiyle buluşturmamız gerekiyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım sektörümüzün gelişiminde de bilimsel bilginin gücünü toprağın bereketiyle buluşturmamız gerekiyor" dedi.

Ankara Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törende, akademik yılın başlaması dolayısıyla öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelindi. Düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, çok sayıda milletvekili, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada tarım ve orman alanında bilimsel çalışmaların önemine vurgu yaparak, üniversitelerle iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak için bilimsel temelli projelere destek verdiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, gençlerin bu alandaki rolünün kritik olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Ankara Üniversitesi’nin köklü geçmişine ve ülkenin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek, yeni akademik yılda eğitim ve araştırma alanında önemli adımlar atacaklarını dile getirdi. Tören, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin müzik dinletisi ile başladı.

"Topluma hizmet alanında etkisini genişleten pek çok önemli projeye imza attık"

Ankara Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi’nin bilgi üretim ve kapasitesinin yıllar boyunca geliştiğini belirterek, "Ankara Üniversitesi; bilgi üretimini, teknolojik dönüşümü ve bilimsel yenilikleri insanın ve toplumun refahı için seferber eden bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik gücünü geçmişinden, vizyonunu ise geleceğe duyduğu inançtan alan üniversitemiz; ülkemizin uluslararası düzeyde daha güçlü, daha saygın bir konuma ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır. Bu yolda birlikte emek veren, aynı idealleri paylaşan ve Ankara Üniversitesini başarıdan başarıya taşıyan büyük Ankara Üniversitesi ailesinin her bir mensubuna içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu vizyon doğrultusunda, önceki dönemde eğitimde kalite standartlarını yükselten, araştırma kapasitemizi güçlendiren ve topluma hizmet alanında etkisini genişleten pek çok önemli projeye imza attık" dedi.

"Bilimsel bilginin gücünü toprağın bereketiyle buluşturmamız gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Ankara Üniversitesi ile birçok önemli projelere imza atacaklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Ülkemizin ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefine ulaşması yolunda, ilmin ve bilimin önemi yadsınamaz. Tarım sektörümüzün gelişiminde de bilimsel bilginin gücünü toprağın bereketiyle buluşturmamız gerekiyor. Toprağın bereketi bilimsel araştırmalarımızla çoğalacaktır. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversitemiz olan Ankara üniversitesinin mottolarından biri "devletin fikir mutfağı" olmasıdır. Bilimin, üretimle bir araya geldiği üniversitemizde, Türkiye’nin tarımsal dönüşümünün ziraatçıları, mühendisleri, ekonomistleri, veterinerleri yetişiyor. Biz de Bakanlığımızın ilgili birimleri olarak üniversitemizle yakın işbirliği içindeyiz. Bakanlığımıza bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz; hayvancılık araştırmaları kapsamında Ankara Üniversitemizle ortak çalışma içindedir. Son dönemde özellikle kanatlı yetiştirme ve ıslahı konularında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

"En önemli çalışmalarımızdan biri, ‘Halk Elinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Islahı Projeleri’dir"

Ankara Üniversitesi ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan ıslahına yönelik projelerden de bahseden Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ıslahına yönelik projelerimizde de Ankara Üniversitesi’nden değerli akademisyenlerimizin deneyimlerinden yararlanıyoruz. Bu alandaki en önemli çalışmalarımızdan biri, ülkemizin farklı bölgelerinde başarıyla yürütülen ‘Halk Elinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Islahı Projeleri’dir. Ayrıca Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde Bakanlığımız Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri ile alabalık ve levrek ıslah çalışmaları yürütüyoruz. Üniversitelerimizle kurduğumuz bu güçlü iş birlikleri, hem bilimsel araştırmaların sahaya yansımasına hem de yerli gen kaynaklarımızın korunarak, verimlilik ve kalite artışına katkı sağlıyor. Ankara Üniversitesi gibi köklü akademik geçmişe sahip kurumlarımızla yapılacak iş birlikleri, ülkemizin tarım ve hayvancılık vizyonuna yön verecek yeni bilgi, teknoloji ve uygulamaların geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. Bu kapsamda, araştırma enstitülerimiz ile üniversitelerimiz arasında ortak araştırma projeleri, eğitim programları oluşturulmasına büyük önem veriyoruz."

Törenin sonunda Bakan Yumaklı’ya günün anısına darphane parası takdim edildi, ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ardından Bakan Yumaklı ve Rektör Ünüvar önderliğinde Ardek Ödülleri’nin takdimi yapıldı.