Bakan Yumaklı: 'Yangın Çanakkale şehir şehir merkezini teğet geçer bir halde ilerliyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de orman yangınına ilişkin, “Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerini korumaya odaklamış durumdayız. Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehrimizi şehir merkezini teğet geçer bir halde ilerliyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi’nde, Çanakkale’de Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün ülke genelinde 29 yangın çıktığını, 26’sının söndürülerek kontrol altına alındığını söyleyen Yumaklı, halihazırda devam eden üç yangın olduğunu dile getirdi. Bu üç yangının Çanakkale merkez ile Bursa’nın Yenişehir ve Karacabey ilçelerinde sürdüğünü aktaran Yumaklı, “Şu anda içlerinde en ağırı Çanakkale merkez yangınımız. Saat 11.30 itibarıyla Damyeri mevkiinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Maalesef şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15,1 kilometrelik bir hatta, altı saat gibi kısa bir sürede kat etti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştılar ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti.” diye konuştu.

"Yangın Çanakkale şehrimizi şehir merkezini teğet geçer bir halde ilerliyor"

Bakan Yumaklı, yangın bölgesindeki rüzgarın saatte 70 kilometre hızı olduğunu, nemin ise yüzde 19’a ulaştığını hatırlatarak, “Maalesef bunların hepsi mücadelemizi güçleştirmekte. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerini korumaya odaklamış durumdayız. Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehrimizi şehir merkezini teğet geçer bir halde ilerliyor.” dedi.

"En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor"

AFAD koordinasyonunda Orman Teşkilatı ve diğer kamu kurum kuruluşlarının yangınla mücadeleye destek verdiğini kaydeden Yumaklı, “En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Çok spekülasyon yapıldığı için hemen söyleyeyim; devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. Dokuz köy için tedbir alındı, bunlardan altısı boşaltıldı. Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı, bu altı köy boşaltıldı. İhtimalen de boşaltmaya hazır Aşağı Okçular, Taşlı Tarla ve Kızılcaören köyleri var. Sevindirici taraf, şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

"Çanakkale’ye gidip çalışmaları izleyeceğim"

Yumaklı, şöyle devam etti:

“8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180’e yakın arazöz ve iş makinesi ve bin 100’e yakın da personelle bu yangına müdahale ediliyor. Yangının belli bir aşamasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve Orman Genel Müdürümüz bölgeye hareket etti. Şu anda onlar orada, yangına koordine ediyorlar. Ben de bu bilgiyi verdikten sonra yola çıkacağım ve Çanakkale’ye gidip arkadaşlarımıza yanında onlara destek olup onların koordinasyonunda yangının söndürülme çalışmalarını yerinde izlemiş olacağım.”

Orman yangınına maruz kalan iller için geçmiş olsun temennisinde bulunan Yumaklı, “Arkadaşlarımız canla başla yangını söndürmek üzere çalışıyor, çabalıyorlar. Hepsine kolaylık diliyorum. İnşallah çok uzun sürmeden bu yangını da bundan öncekilerde olduğu gibi kısa sürede kontrol altına alınmış oluruz.” cümlelerine yer verdi.