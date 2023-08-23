Bakan Yumaklı: 'Yangının ilerlemesini durdurduk. Düne göre daha avantajlıyız'

Çanakkale’deki yangının ilerlemesini durdurduklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alevleri çevirmiş durumdayız. Gece rüzgarın hızı azaldı. Ancak bugün 60 kilometreye çıkması bekleniyor. Bin 500 hektarlık alandaki en ufak bir dumana bile müdahale ediyoruz. Düne göre daha avantajlıyız. Alanın 800 hektarı orman, geri kalanı ekili alan. 83 kişi hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 8’i müşahade altında. 85 küçükbaş, 3 büyükbaş hayvan telef olurken 10 ahırda zayifat var. Yangının tablosu akşam saatlerinde netleşecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki yangınla ilgili son durumu kriz merkezinde basın mensuplarıyla paylaştı. Bakan Yumaklı, “Bin 500 hektarlık alan etkilendi. Bunun 800 hektarı orman, geri kalanı zirai ve diğer alanlar. Etkilenen alanın tamamının zarar görmesi söz konusu olmayabilir. Soğutma çalışmasından sonra durum ortaya çıkacaktır. Köylerin hepsine tek tek gittik. Ulupınar’da 5 ev, Yağcılar’da 4 ev etkilenmiş. Ancak bunlardan üçü kullanılmayan hasar görmüş durumdaki evler. 85 küçükbaş, 3 büyükbaş hayvan olmak üzere hayvan zayiatı var. 10 ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan yaşlı olan vatandaşlarımız tedbir için 83 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8’i müşahade altında. O da yine kronik hastalığı ve belirli yaş üzerinde olan vatandaşlarımız. Herhangi hayati tehlikesi olan kimse yok" dedi.

Çanakkale Boğazı’nın çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Hava araçları yoğun şekilde su alıyor. Bunlara tehlike oluşturmaması için deniz trafiğini kapadık. Çanakkale Çan yolu da tedbir için kara trafiğine kapalı. Nemin yüzde 19 olduğunu, rüzgarın yaklaşık 70 kilometre civarında estiğini, hali hazırda şu anda rüzgar 40 kilometre saat hızla esmekte, öğleden sonra 60 kilometre saate çıkacak. Rüzgarın ve nemin önemi nedir? Nem bizim özellikle yangın söndürme faaliyetlerinde yangının ilerlememesiyle ilgili önemli parametrelerden birisi. Rüzgarın hızı da sizin yangın söndürme faaliyetinizde yanan alandan yanmayan alanlara rüzgarın bazı parçacıkları taşıması demek. Kimi zaman 3 kilometrelere varan uzaklıklarda yanan parçaları taşıması söz konusu. Şu anda parça parça arkadaşlarımız onlarla mücadele ediyor" şeklinde konuştu.

"Düne göre daha avantajlıyız"

Düne göre daha avantajlı olduklarını belirten Bakan Yumaklı, "Parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi çok daha net şekilde görebileceğiz. Bütün kurumlar, AFAD’dan Jandarmasına, Orman Genel Müdürlüğü’nden Kızılay’ına özellikle de yerelde bütün kamu kurum ve kuruluşları, bazı STK’lar çok yoğun bir şekilde çalışmalara katılmaya devam ediyor. Düne göre daha iyi, daha avantajlıyız. Öğleden sonra 16 gibi genel resim ortaya çıkar. Herhangi bir olağanüstü durum meydana gelmezse. Çanakkale’ye geçmiş olsun diyorum. Bursa’da Karacabey’de ve Yenişehir Bilecik sınırında yangınımız vardı. Her ikisi de kontrol altına alınmış vaziyette. Soğutma çalışmaları devam etmekte. Arkadaşlarım bin 500 hektarlık geniş alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediyorlar. Amacımız bunların büyümemesini sağlamak. Yangının etrafı tamamen çevrilmiş vaziyette. Herhangi bir şekilde yangının ilerleme alanının önü kesilmiş durumda. Kalan közlerden yangın çıkıyor. Ama kontrolümüz içinde. Yangının ilerlemesini gösterecek bizim açımızdan tehlike arz edecek herhangi bir durum yok" diye konuştu.

"Tahliye söz konusu yok"

Bir çok yalan haberin ortaya çıktığını belirten Bakan Yumaklı, "Tahliye planı olan köy yok. Bolca speküle edildi. Devlet Hastanesi ile alakalı hiç bir risk yok, üniversiteyle alakalı risk yok. Yangının etrafı bin 500 hektarın tamamı ekiplerimizce çevrilmiş vaziyette. Şu an itibariyle yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmu vaziyetteler. Rüzgar şartları bu şekilde devam eder olağanüstü bir şey çıkmazsa, akşama doğru genel resmi net göreceğiz. Yoğun şekilde hem hava araçlarının hem kara ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Yangın yönetimi ekiplerimizi yönlendiriyor. Onlar da söndürme faaliyetlerine devam ediyorlar" dedi.