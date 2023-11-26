Bakan Yumaklı: 'Yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya, üretimimize güç katmaya devam edeceğiz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya, üretimimize güç katmaya devam edeceğiz dedi.

Bakan Yumaklı: 'Yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya, üretimimize güç katmaya devam edeceğiz'
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya, üretimimize güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete’de yayımlanan "Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

"İşletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimlilik ve kalitenin artırılması temel stratejilerimizdendir. Yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya, üretimimize güç katmaya devam edeceğiz."