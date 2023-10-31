Bakan Yumaklı, 11 Kasım'da 5 milyon 2023 fidanın toprakla buluşturulacağını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "11 Kasım’da binlerce vatandaşımızla ülkemizin dört bir yanında oluşturacağımız 2023 fidan dikim yerinde 5 milyon 2023 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, Behiçbey Orman Fidanlık Müdürlüğünde ’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde yurt genelinde düzenlenecek etkinliklere ilişkin basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu. Ağaçlandırma faaliyetlerinin toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğini dile getiren Yumaklı, 11 Kasım’da ’Geleceğe Nefes, Cumhuriyet’e Nefes’ sloganıyla vatandaşlarla birlikte ağaç dikim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Yumaklı, ormancılık yatırımlarına ilişkin, "Son 21 yılda ormancılık yatırımları 90 milyar 500 milyon liraya ulaştı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar son 21 yılı aldığımızda dikeceğimiz fidanların sayısı yaklaşık 7 milyara ulaşacak. Böylece ülkemiz, dünya ortalaması olan yüzde 30’un üzerine çıkacak. 268 bin 113 orman köylümüze yaklaşık 15 milyar liralık ORKÖY verildi, kanuni düzenlemelerle orman köylümüze önemli avantajlar salanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Toplam 24 uçak, 100 helikopter, 10 İHA, 4 bin 400 kara aracı, 776 gözlem kulesi, 25 bin orman işçisi ve 118 bini aşan gönüllüyle yeşil vatanı korumayı sürdüreceklerini aktaran Yumaklı, "Hava ve kara araçlarımızın yangınlara daha kısa sürede müdahalesi için havuz ve gölet sayımız 4 bin 630’a ulaştı" dedi.

"Orman yangınlarına kara ve hava müdahale gücü bakımında dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz" diyen Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, Akdeniz ülkeleri ile kıyaslandığında yangınla mücadelede en başarılı ülke olunduğunu vurguladı.

"Yangın sezonunu halkımızın gündeminden büyük oranda çıkarmak istiyoruz"

Bakan Yumaklı, 2023 yılının ilk 10 ayında 2 bin 430 orman yangını meydana geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"14 bin 250 hektar orman alanı etkilendi. Yangınlardan 546’sını yani nerdeyse her 4 yangından 1’ini İHA’lar tespit etti. 100 hektardan büyük alanı etkileyen 17 bin 500 hektardan büyük alanı etkileyen 5 yangın meydana geldi. Her yıl, orman yangınlarıyla mücadele stratejimizi gözden geçiriyoruz. Yıl bitmeden 2023 yangınlarının değerlendirmesi hem de önceki yıllarla kıyaslama, önümüzdeki yılların simülasyonu yapılarak yangın sezonunu halkımızın gündeminden büyük oranda çıkarmak istiyoruz."

"5 milyon 2023 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız"

Daha yeşil bir Türkiye ve ideallere ulaşılması için fidanlıklarda üretilen fidanlarının öneminin büyüklüğüne işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet’in 100. yılında ’Geleceğe Nefes Cumhuriyet’e Nefes’ mottosuyla yola çıkıyoruz. 11 Kasım’da 81 ilde Cumhuriyet ormanları kurulmuş olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuna 100 ağaç hediye edeceğiz. Kurumlarımız 11 Kasım’da bu fidanları toprakla buluşturacak. 11 Kasım’da binlerce vatandaşımızla ülkemizin dört bir yanında oluşturacağımız 2023 fidan dikim yerinde 5 milyon 2023 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Geleceğimizin daha yeşil olması ve daha temiz bir çevre için vatandaşlarımızı bulundukları illerdeki fidan dikim etkinliklerimize davet ediyorum."

Bakan Yumaklı, konuşması sonrası basın mensupları ile birlikte fidan üretim alanını gezdi. Fidanlara ilişkin bilgiler veren Yumaklı, basın mensuplarına fidan hediye etti.