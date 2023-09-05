Bakan Yumaklı açıkladı 'Orman yangınlarından etkilenen Bilecik'te avlaklarda kara avcılığı durduruldu'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bilecik’te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığının durdurulduğunu açıkladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çanakkale ve Bilecik’teki kara avcılığı faaliyetine yönelik bilgi verdi. Yumaklı yaptığı açıklamada, "Çanakkale ve Bilecik’te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir alma ihtiyacı hasıl olmuştur. 2023-2024 Av Dönemi’nde bu illerimizdeki orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı bugün itibarıyla durdurulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da Kara Avcılığı Kanunu gereği Çanakkale Merkez ve Lapseki genel avlağı, Üçpınar, Kirazlı ve Elmacık devlet avlakları ile Bilecik Lefke devlet avlağında kara avcılığına yasaklama getirildiği kaydedildi.