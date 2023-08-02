Bakan Yumaklı, ASEAN büyükelçileri ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ankara Grubu Büyükelçileri ve Maslahatgüzarları ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, görüşmede Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdikleri dayanışma ve yardımlar için ASEAN Ankara Grubu ülkelerine teşekkür etti. Asya’nın dünyada önemli bir bölge haline geldiğini söyleyen Yumaklı, “Asya bölgesiyle ilişkilerimizin ekonomiden, bilim ve teknolojiye, gıda ve tarımdan turizme, eğitimden kültür ve sanata kadar her alanda geliştirilmesini bir dış politika önceliği olarak değerlendiriyoruz.” dedi. Bakan Yumaklı, ASEAN’ın 50. yıl dönümünde Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortaklığı statüsü elde etmesinin anlamlı olduğunu vurgulayarak “ASEAN ülkeleri için üç kıtaya ulaşımın anahtarı olan Türkiye, halklarımızın refahını ve mutluluğunu etkileyen her konuda ASEAN’ın doğal ortağıdır. Ülkemizin müstesna konumu, ASEAN ülkelerindeki tarımsal ürünlerin Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ulaştırılması konusunda çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, tarım alanındaki yüksek üretim kapasitesi ve bilgi birikimiyle de ASEAN’a önemli katma değer sağlayabilecek özelliklere sahiptir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortaklığı kapsamında hazırladıkları ’Türkiye ile ASEAN Ülkeleri Arasında Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum Konusunda İşbirliği Fırsatlarını Tanıtmak İçin Deneyim Paylaşımı Projesi’ önerisini ASEAN Sekretaryasına sunduklarını bildiren Yumaklı, “Bu proje ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı Bakanlığımız ile ASEAN üyesi ülkeler arasında iş birliği olanaklarını artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Bakan Yumaklı, gelecek dönemde ASEAN ülkeleri ile tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik teknik iş birliğine hazır olduklarını da kaydetti.