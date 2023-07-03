Bakan Yumaklı, bakanlık personeliyle bayramlaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bakanlık personeli ile bayramlaştı.

Bakan Yumaklı’nın katılımıyla bakanlık binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki, Ahmet Bağcı’nın yanı sıra birim amirleri ile çok sayıda personel iştirak etti. Bakanlık mensuplarının geçmiş bayramını kutlayan Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı’nı zaman ve mesai mefhumu gözetmeksin görevlerinin başında geçiren bakanlık personeline teşekkür etti.

Yumaklı, bakanlık görevini yaklaşık bir ay önce devraldığını hatırlatarak, 160 bin kişilik bakanlık personeli ile birlikte Türkiye Yüzyılı’nda önemli görevler ifa edeceklerini ve ekip ruhuyla çalışacaklarını söyledi.

Bakanlık olarak ülkedeki hemen hemen her konuya dokunduklarına işaret eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Türkiye’de tarım, orman ve su alanlarındaki tüm faaliyetlerde mesai arkadaşlarımın mutlaka emeği bulunmaktadır. Bunun çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradaki emeği, gayreti, alın terini sizler adına daha görünür kılacak olan benim. Bugüne kadar büyük başarılara imza atmış bakanlığımızın görev alanındaki hususları siz değerli çalışma arkadaşlarımız ile birlikte daha ileriye götürmek ve verimli hale getirmek en büyük hedefimiz olacak. Bu vesileyle hep birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz tüm mesai arkadaşlarımın geçmiş bayramını kutluyorum."