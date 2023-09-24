Bakan Yumaklı Beykoz'da 'Büyük Kastamonu Festivali'ne katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz'da düzenlenen 'Büyük Kastamonu Buluşması Festivali'ne katıldı. Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Bakan Yumaklı Beykoz'da 'Büyük Kastamonu Festivali'ne katıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz’da düzenlenen ‘Büyük Kastamonu Buluşması Festivali’ne katıldı. Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

‘Büyük Kastamonu Buluşması Festivali’ Beykoz Spor Ormanı’nda başladı. Yöresel halk oyunları, yemekler ve birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivale Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu dernek başkanları, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yumaklı, festivalde sergilenen halk oyunlarını izledi ve vatandaşlar ile sohbet etti. Festival, düzenlenen konserler ile devam ediyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı