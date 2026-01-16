Bakan Yumaklı'dan AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'na Ziyaret

Teşkilatla Buluşma, Hedef Türkiye Yüzyılı

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen buluşmada Bakan Yumaklı, yol ve dava arkadaşlarıyla bir araya gelerek teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, teşkilatın azmi ve kararlılığı vurgulanırken Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleme mesajı verildi. Bakan Yumaklı, nazik ev sahipliği için İlçe Başkanı Sami Barlas’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Silivri’nin Tarımsal Potansiyeli Ele Alındı

Toplantının ana gündemini Silivri’nin tarımsal potansiyeli oluşturdu. İlçede üretimin güçlendirilmesi, sahada üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çiftçilerin beklentileri kapsamlı şekilde istişare edildi. Yerel tarımın sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması ve destek mekanizmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.



“Birlikte Üretecek, Birlikte İnşa Edeceğiz”

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Bakan Yumaklı’ya ilçeye gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Birlikte daha çok çalışacak, daha çok üretecek ve Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz” mesajını paylaştı. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet ve iş birliği vurgusuyla sona erdi.

