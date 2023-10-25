Bakan Yumaklı il tarım ve orman müdürleriyle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, il tarım ve orman müdürleriyle bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il tarım ve orman müdürleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi olarak üreticilerimiz için çalışmaya, hizmet üretmeye devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin en ücra köşesindeki her bir vatandaşımızın yanındayız" dedi.