Bakan Yumaklı: (Zehirlenen Böcek ailesi) 'Olayla ilgili savcılık soruşturması büyük bir hassasiyetle devam ediyor'

Bakan Yumaklı, güvenilir gıda ve gıda denetimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığında basın açıklaması düzenledi. Yumaklı, Ocak ayından itibaren 1 milyon 143 bin gıda denetimi yapıldığını ve kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Aynı zamanda Yumaklı, vatandaş odaklı yeni bir uygulamanın geliştirildiğini bildirdi. Böcek ailesine rahmet dileyen Yumaklı, savcılık soruşturmasının büyük bir hassasiyetle devam ettiğini belirtti.

"Ülke genelinde 1 milyon 143 bin gıda denetimi gerçekleştirdik"

Gıda güvenliğinin kırmızı çizgileri olduklarını belirten Bakan Yumaklı, "Ocak ayından bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 143 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Başta hijyen şartları olmak üzere; ürünlerin uygun şekilde muhafaza edilip edilmediğini, işletmelerin kayıt ve onay durumlarını inceledik. Numuneler aldık, analizler yaptık. Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık. Suç unsuru tespit edilen 506 dosyayı Cumhuriyet Savcılıklarımıza ilettik. Gıda işletmelerine karekod uygulaması zorunluluğu getirmiştik. Vatandaşlarımız, işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini anlık olarak görebiliyor. Mevcut uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan ilki daha önce duyurduğumuz B-Reçete, yani Bitki Reçetesi uygulamasıdır. Bu sistemle birlikte tarım ilaçları artık tıpkı beşeri ilaçlarda olduğu gibi, belirli miktarda ve sadece yetkili ziraat mühendislerimizin reçetesiyle alınabilecek. Böylece isteyen istediği ilacı istediği zaman alması mümkün olmayacak. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl tüm Türkiye’de hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaş odaklı yeni uygulama

Yumaklı, vatandaş odaklı yeni bir uygulamanın geliştirildiğini de duyurdu. Mobil kullanıma uygun şekilde tasarlanan bu sistemle vatandaşlar, gıda işletmelerinde gördükleri uygunsuzlukları anlık olarak bildirebilecek. Uygulamanın detaylarını ise Bakan Yumaklı, ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.

"Olayla ilgili savcılık soruşturması büyük bir hassasiyetle devam ediyor"

Hayatını kaybeden Böcek ailesine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Bakan Yumaklı, "Olayla ilgili savcılık soruşturması büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Bu talihsiz olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağından herhangi bir şüphemiz yok. Bize intikal eden her türlü olayı da kendi açımızdan en ince detayına kadar araştırıyoruz. Risk analizi bazında denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda et, tavuk, süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktalarında ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerimizi artırdı. 81 ildeki sahada olan ekiplerimize; son tüketim tarihi, muhafaza şartları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen gereklilikleri yönünden incelemelerini artırılma talimatı verdik. Ayrıca, son olaylardan sonra gündeme gelen ‘sokak lezzetleri’ diye tabir edilen, gıda satış yerlerini de mercek altına aldığımız bir başka sektörel denetimi de başlattık. Seyyar satış yerleri, satış yapmak için Bakanlığımızdan izin almak zorunda değil. Bu yerler belediyelerden izin alması söz konusu. Bizler de belediyelerden izin almış işletme ya da satış noktalarını denetlemeye başlıyoruz. Belediyelerimizin kendilerinin izin vermediği ama satış yapılan bu noktaları mutlaka kapatması, engellemesi gerekir" diye konuştu.