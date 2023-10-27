Bakan Yusuf Tekin : '620 bin akıllı tahtayı okullarımıza dağıtmış olacağız'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye genelinde Fatih Projesi başladığı andan itibaren 580 bin sınıfın akıllı tahta ihtiyacını giderildi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar, 580 bin sınıfı akıllı tahta kullanabilecek internet altyapısına eriştirdik. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye genelinde eksik kalan ya da yeni yapılan okullarımız ya da üzerinden 10 yıl geçtiği için teknolojik anlamda ömrünü tamamlamaya başlayan akıllı tahtalarımızı da yıl sonuna kadar değiştirdiğimizde toplamda 620 bin akıllı tahtayı okullarımıza dağıtmış olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) ödül törenine katıldı. Kocaeli Kongre Merkezine gerçekleştirilen törende, Kocaeli’de faaliyete başlayan 330 kodlama sınıfının resmi açılışı yapıldı. Açılış konuşmasında Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak başlayan Tekin, "Cumhuriyetin 100. yılını inşallah yüz yıla yakışır bir coşkuyla hep beraber kutlayacağız. Biz de bakanlık olarak Türkiye’nin her tarafında bütün illerimizde bu coşkuya ortak olacak faaliyetleri yapmak istiyoruz. Yapıyoruz. Bu anlamda ben bu vesileyle sizlerin bir kez daha Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyeti kuran, bizlere emanet bu ülkeyi bize vatan kılan bütün şehitlerimizi, atalarımızı saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

"Parasını verdiğimiz kitaba sahip olamadığımız zamanları hatırlıyorum"

Bilgisayar dağıtılıp, okullara akıllı tahta yerleştirerek başlanılan sürecin şimdilerde kodlama atölyeleriyle devam ettiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim gençliğimizde kütüphanelerinde kuyruk beklerdik, öğretmenimizin bize verdiği yıllık ödevi yapmak için o maddeyi bakıp yazmak için sabah gidip akşama kadar sıra beklediğimi hatırlıyorum. Milattan önceden falan bahsetmiyorum arkadaşlar şimdi çocuklara, öğrenci kardeşlerimize, genç kardeşlerimize bahsettiğimizde ‘ya gerçekten öyle miydi?’ diyor. Ben kendi çocuklarıma bahsettiğimde de ‘Öyle miydi?’ diyor. Benim kızıma kitapları devlet dağıtıyor dediğimde ’Başka kim dağıtacak ki?’ diyor. Ya çok normalmiş gibi geliyor. Halbuki bizim zamanımızda yani bundan 25 yıl önce, 30 yıl önce okul açıldığında hangi kitabı okuyacağımızı bilmezdik. Hangi kitabı okuyacağımız bize söylenirdi. Sonra ildeki tek kırtasiyeye önceden para yatırırdık. Kitaplar ne zaman gelecek bilmiyoruz hemen hemen her gün okul çıkışı gider kitapçıya ‘benim kitabımı geldi mi diye sorardık’. Dönem bittiğinde parasını verdiğimiz kitaba sahip olamadığımız zamanları hatırlıyorum. Dolayısıyla eğitim sistemi sürekli gelişiyor revize ediliyor. Biz de bakanlık olarak bu anlamda eğitim sistemimizi revize ediyoruz. Sürekli geliştiriyoruz. Güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Hem teknolojik gelişmeleri hem doğal değişim dönüşüm süreçlerini hem de sosyal bilimlerdeki değişimle ilgili süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

"620 bin akıllı tahtayı okullarımıza dağıtmış olacağız"

Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Fatih Projesi sadece bir bilgisayar projesi değil. Fatih Projesi’nin 4 tane konsepti vardı. Bunlardan bir tanesi bütün okullarımıza internet altyapısı oluşturmak, yani köydeki okulumuzun da internete erişimini sağlamak. 2’incisi altyapısını oluşturduğumuz okulun internet erişim hizmeti vermek. 3’üncüsü bu okullarda internete erişen çocuklarımızın internete eriştiği zaman kullanabileceği içeriği üretmek ki EBA gibi dünyanın en büyük eğitim partallarından bir tanesini oluşturduk. 4’üncüsü de sınıflarımızda etkileşimli tahta diye adını verdiğimiz, sizlerin akıllı tahta diye bildiği teknolojik gelişmelere uygun, ders materyallerini oluşturmaktı. Bu çerçevede şu anda Türkiye genelinde Fatih Projesi başladığı andan itibaren 580 bin sınıfın akıllı tahta ihtiyacını giderildi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar, 580 bin sınıfı akıllı tahta kullanabilecek internet altyapısına eriştirdik. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye genelinde eksik kalan ya da yeni yapılan okullarımız ya da üzerinden 10 yıl geçtiği için teknolojik anlamda ömrünü tamamlamaya başlayan akıllı tahtalarımızı da yıl sonuna kadar değiştirdiğimizde toplamda 620 bin akıllı tahtayı okullarımıza dağıtmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda hem fiziki altyapının ilgili hem teknolojik altyapıyla ilgili yaptıklarının eğitime verdiği önemin ne olduğunu görmeniz açısından bunu bilmenizi isterim"

"2 bine yakın okulda bilişim teknolojileri laboratuvarları kurduk"

Gelişen ve değişen eğitim sistemlerine ayak uydurmak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Tekin, "Kocaeli’de yapılana benzer 2 bine yakın okulda bilişim teknolojileri laboratuvarları kurduk. Bu ve benzeri etkinliklerin yapılabileceği etkinlikler ki bu da çok önemli bir rakam. Fakat bu konuyla alakalı bir iki şey daha var. Onları da söyleyeyim ben müsaade ederseniz. Kodlama becerilerimizi bir adım öteye taşımak için BT sınıflarımızı tepeden tırnağa yenileyip yenilikçi sınıflar adıyla başka bir projeyi hayata geçiriyoruz. Teknolojinin tam anlamıyla kullanıldığı sınıflar. Biz okullara akıllı tahtaları kurduk işimiz bitti demiyoruz. Kurduğumuz tahtaları, kurduğumuz internet erişimini çocuklarımızın, gençlerimizin daha rahat kullanabilmeli, daha faydalı kullanabilmeleri için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gelişim takip ediyoruz bunu sadece öğrenci arkadaşlarımız için, genç kardeşlerimiz için değil aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımız için de benzeri süreçleri devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz için kurduğumuz EBA’nın benzerini ÖBA adıyla başka bir altyapı oluşturduk ve oradan devam ettiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’yla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı yaptıklarıyla ilgili yapılacakların bir sınırı yok" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa, Bakan Tekin’in yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.